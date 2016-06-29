Бывший главред российского РБК Баданин возглавит "Дождь"
Бывший руководитель объединенной редакции РБК Роман Баданин станет главным редактором телеканала "Дождь".
Об этом сообщается на сайте телеканала. Роман Баданин займет этот пост 25 июля. Должность была свободна после ухода Михаила Зыгаря в январе 2016 года.
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"Планов много, задач еще больше. Будем делать новый интересный контент, в том числе вместе со Slon Magazin", - сказала генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева.
"Я рад шансу поработать в новой для себя телевизионной сфере. Рассчитываю, что вместе с коллективом и, опираясь на богатый опыт телеканала, мы сможем усилить контентное содержание вещания, добавить новые журналистские жанры и форматы", - рассказал Роман Баданин.
Как сообщал УНИАН, в мае медиахолдинг РБК объявил об отставке редакционных руководителей - шеф-редактора холдинга Елизаветы Осетинской, главного редактора информагентства Романа Баданина и главного редактора газеты Максима Солюса. По официальной версии, увольнение произошло из-за отсутствия "единого мнения по части важных вопросов". Сами покинувшие холдинг сотрудники связали ситуацию с редакционной политикой РБК.