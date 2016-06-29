Бывший главред российского РБК Баданин возглавит "Дождь"

Об этом сообщается на сайте телеканала. Роман Баданин займет этот пост 25 июля. Должность была свободна после ухода Михаила Зыгаря в январе 2016 года.

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"Планов много, задач еще больше. Будем делать новый интересный контент, в том числе вместе со Slon Magazin", - сказала генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева.

"Я рад шансу поработать в новой для себя телевизионной сфере. Рассчитываю, что вместе с коллективом и, опираясь на богатый опыт телеканала, мы сможем усилить контентное содержание вещания, добавить новые журналистские жанры и форматы", - рассказал Роман Баданин.

Как сообщал УНИАН, в мае медиахолдинг РБК объявил об отставке редакционных руководителей - шеф-редактора холдинга Елизаветы Осетинской, главного редактора информагентства Романа Баданина и главного редактора газеты Максима Солюса. По официальной версии, увольнение произошло из-за отсутствия "единого мнения по части важных вопросов". Сами покинувшие холдинг сотрудники связали ситуацию с редакционной политикой РБК.