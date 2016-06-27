В Турции вновь расследуют дело против предполагаемого убийцы пилота российского Су-24
18:31, 27 июня 2016Мир
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Турецкие прокуроры возобновили дело в отношении Альпарслана Челика, подозреваемого в убийстве пилота российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецким истребителем 24 ноября 2015 года.
REUTERS
Об этом сообщил турецкий чиновник, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
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Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором выразил свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота Су-24.
Как отмечается в послании, в отношении гражданина Турции, "имя которого ассоциируется со смертью российского пилота, начато и ведется судебное расследование".
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