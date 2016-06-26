В Ираке сообщили об освобождении Фаллуджи от боевиков ИГИЛ
13:28, 26 июня 2016Мир
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Операция по наступлению на Фаллуджу проводилась иракскими военными с конца мая.
REUTERS
Город Фаллуджа на западе Ирака полностью освобожден от боевиков «Исламского государства».
Об этом сообщает Associated Press.
Операция по наступлению на Фаллуджу проводилась иракскими военными с конца мая.
26 июня командующий операцией Абдул Вахад аль-Саади заявил, что боевики ИГИЛ были выбиты из последнего пригорода Фаллуджи.
«(Операция - ред.) завершена, и город полностью освобожден», – сказал аль-Саади.
Фаллуджа, которая входит в пятерку крупнейших городов Ирака, находилась под контролем террористов с января 2014 года.
Самым большим иракским городом, который контролируется ИГИЛ, является Мосул, расположенный в северной части страны.
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