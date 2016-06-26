В Ираке сообщили об освобождении Фаллуджи от боевиков ИГИЛ

Город Фаллуджа на западе Ирака полностью освобожден от боевиков «Исламского государства».

Об этом сообщает Associated Press.

Операция по наступлению на Фаллуджу проводилась иракскими военными с конца мая.

26 июня командующий операцией Абдул Вахад аль-Саади заявил, что боевики ИГИЛ были выбиты из последнего пригорода Фаллуджи.

«(Операция - ред.) завершена, и город полностью освобожден», – сказал аль-Саади.

Фаллуджа, которая входит в пятерку крупнейших городов Ирака, находилась под контролем террористов с января 2014 года.

Самым большим иракским городом, который контролируется ИГИЛ, является Мосул, расположенный в северной части страны.