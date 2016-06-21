Командующий военными США в Багдаде: заявления об освобождении Фаллуджи от ИГ преувеличены

Об этом заявил командующий американского военного контингента в Багдаде полковник Кристофер Гарвер, передает Русская служба ВВС.

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По его словам, иракские войска пока смогли отбить у боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" лишь третью часть города Фаллуджа.

Напомним, во вторник иракские войска заявили, что выбили силы "Исламского государства" из двух северных районов Эль-Фаллуджи. В целом крупномасштабная операция в городе началась в конце мая. Контроль над городом иракским военным удалось установить после почти четырех недель борьбы. В пятницу премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о победе после того, как спецназовцы вошли в центр города, захватив правительственные здания и центральную больницу.

Армия Ирака действует при поддержке авиации международной коалиции и американских военных, которые проводят обучение иракских бойцов.