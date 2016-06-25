Призрак "миротворческой" операции РФ: правозащитники заявили о гибели десятков людей при авианалете в Сирии

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека заявил о том, что в результате авианалета на деревню Аль-Курия в районе города Дейр-эз-Зор погибли 47 человек, в том числе 31 гражданский. Агентство сообщает, что налет устроили «сирийские или российские военные самолеты».

Реакции сирийских властей на эти сообщения пока не поступало.

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Министерство обороны России не раз подчеркивало, что самолеты ВВС России не наносят удары по мирному населению Сирии.

Деревня Аль-Курия находится на середине пути между Дейр-эз-Зором и иракской границей. Этот район контролируется группировкой "Исламское государство".

Сам город Дейр-эз-Зор частично контролируется сирийской правительственной армией, окруженной со всех сторон отрядами боевиков. Армия Асада в течение последних недель пытается сломить сопротивление террористов и восстановить связь с Дейр-эз-Зором, вокруг которого находятся в том числе и нефтяные месторождения.

Как сообщал УНИАН, эксперты AMG заявили о 192 случаях гибели мирных жителей в результате действий российской авиации.

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Приведенная AMG оценка численности погибших сделана исходя из числа верифицированных инцидентов. Больше 1300 вероятных жертв российских авианалетов на сайте AMG перечислены поименно.

Авторы доклада AMG утверждают, что Россия в первые месяцы операции активно обстреливала гражданскую инфраструктуру в Сирии, в том числе, пункты выдачи еды, водоочистные сооружения. По их мнению, эти удары приводили к массовой гибели мирных жителей (когда число жертв составляло 20 человек и больше) 16 раз. В частности, 71 мирный сириец погиб в результате удара по рынку в городе Аль-Букамаль в провинции Дейр-эз-Зор, говорится в докладе.