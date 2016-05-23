Серия взрывов в Сирии: число жертв возросло до 130

16:21, 23 мая 2016
Мир
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Жертвами терактов в сирийских городах Джабла и Тартус стали 130 мирных граждан.

Сирия / REUTERS

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Количество жертв возросло до 130 человек. В больницах остаются 10 тяжело раненных граждан", - говорится в сообщении.

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Семь взрывов прогремели на автовокзалах и в отделении скорой помощи в Джабле. Ответственность за серию терактов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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