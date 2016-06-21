СМИ: Китайские хакеры переключились с энергетического сектора США на российские и украинские военные цели

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад частной компании FireEye Inc., занимающаяся вопросами кибербезопасности, передает РБК.

При этом наиболее заметное снижение хакерских атак было зафиксировано после того, как США и Китай заключили соглашение, предусматривающее отказ от ведения кибершпионажа в отношении друг друга, отмечает агентство.

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Высокопоставленный представитель администрации Барака Обамы заявил агентству, что правительство США пока не готово заявить, что Пекин полностью придерживается соглашения, но новый доклад будет взят на заметку. «Мы все еще продолжаем оценивать (действия Китая)», - сказал собеседник Reuters.

В то же время FireEye и ряд других компаний по обеспечению кибербезопасности зафиксировали рост экономического кибершпионажа со стороны китайских хакеров в отношении России, Ближнего Востока, Японии и Южной Кореи.

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Компания CrowdStrike, также специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, отмечает, что наблюдала растущую активность китайских хакеров за пределами США в прошлом году. По данным компании, в основном это были российские и украинские военные цели, индийские политические группы и монгольская горнодобывающая промышленность.

Представитель компании «Лаборатория Касперского» Курт Баумгартнер подтвердил агентству, что «с конца прошлого года наблюдается шквал шпионской активности против российских правительственных учреждений и технологических фирм, а также против других целей в Индии, Японии и Южной Корее». По его словам, хакеры «используют инструменты и инфраструктуру, которые зависят от китайских иероглифов». «Одна из таких групп, известная как Mirage, или APT 15, похоже, прекратила свои атаки на американский энергетический сектор и теперь фокусируется на правительственных и дипломатических целях в России и бывших советских республиках», - приводит агентство его слова.