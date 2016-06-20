В России объявили официальную версию о мотивах убийства Немцова: религиозная ненависть и 15 миллионов рублей

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева, обвиняемых в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

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По версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей совершить убийство Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления.

Отмечается, что участники группы тщательно готовились к совершению убийства: изучали образ жизни Немцова, места его проживания и частого пребывания, вели скрытое наблюдение за ним и, исходя из этого, выбирали способ и место нападения, необходимое соответствующие оружие, транспорт, средства связи. Определяли способы и маршруты отхода с места преступления.

Заявляется, что в рамках расследования удалось восстановить хронологию событий в день убийства Немцова. 27 февраля 2015 года около 11 часов Заур Дадаев, имея при себе оружие для стрельбы патронами калибра 9-мм, совместно с Анзором Губашевым и Шавановым прибыли к жилому дому по улице Малая Ордынка, где проживал Немцов, с целью проведения за ним скрытого наблюдения и возможного совершения его последующего убийства. Примерно в 21.45 того же дня, когда Немцов на автомобиле направлялся к ГУМу, члены организованной группы проследовали за ним и продолжили слежку.

После того, как Немцов со своей знакомой Анной Дурицкой покинули здание универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии подходящих условий для совершения убийства потерпевшего и о маршруте его движения. Примерно в 23.31 Дадаев, следуя за Немцовым и Дурицкой по пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова. От полученных ранений он скончался на месте.

Также, согласно сообщению Следкома России, в ходе расследования проверялись показания обвиняемых Дадаева и Анзора Губашева о том, что убийство Немцова совершено ими по мотивам религиозной ненависти, так как потерпевший поддержал карикатуры в отношении пророка Мухаммеда во французском журнале «Шарль Эбдо» в январе 2015 года. Однако собранные доказательства свидетельствуют о том, что участниками организованной группы еще в сентябре 2014 года начата подготовка к совершению убийства Немцова, что полностью исключает указанный ими мотив убийства на почве религиозной ненависти.

«При этом собранные следствием доказательства полностью подтверждают корыстный мотив обвиняемых в совершении убийства Немцова, то есть за обещанное вознаграждение в размере не менее 15 млн рублей», - заявили в комитете.

Уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении пяти фигурантов направлено для утверждения обвинительного заключения.

Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается.