Предполагаемых убийц Немцова выявили благодаря случайному звонку - Ъ

Оперативно выявить и задержать предполагаемых убийц Бориса Немцова невольно помог один из них - Анзор Губашев. После совершения преступления он сделал случайный звонок через нелегально купленную специально "под убийство" сим-карту и таким образом засветился сам и вывел следствие на других фигурантов.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на близкий к расследованию источник.

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Отмечается, что уже на следующий день после убийства Бориса Немцова, следствие получило в свое распоряжение список всех мобильных телефонов и сим-карт, работавших в зоне преступления.

Из списка абонентов быстро отсеяли тех, кто пользовался своими зарегистрированными трубками, но к преступлению заведомо не мог иметь отношения. В итоге в списке осталось всего несколько подозрительных сим-карт и сотовых телефонов, также передающих свои данные на ретрансляторы. Эти мобильные активно работали перед убийством Бориса Немцова — вплоть до того момента, когда прозвучали выстрелы, а сразу после стрельбы звонки с них прекратились.

Однако идентифицировать владельцев этих средств связи не удалось. Дело в том, что сим-карты, как выяснилось, были куплены с рук.

Однако через двое суток после убийства Бориса Немцова одна из отключенных конспиративных сим-карт неожиданно "засветилась" в сети буквально на несколько секунд — ее владелец сделал совсем короткий звонок в Ингушетию.

Оперативники выяснили, что в этот же мобильник ранее вставлялась другая симка — официально зарегистрированная на уроженца Ингушетии Анзора Губашева, который постоянно живет в столичном регионе. Изучение его связей, телефонных контактов и данных с камер видеонаблюдения, в свою очередь, позволило полицейским быстро установить четырех других предполагаемых соучастников убийства и задержать их фактически одновременно, ровно через неделю после преступления.

По данным источников "Ъ", вопрос о телефонных переговорах в момент покушения следователь задал Губашеву около десятка раз, однако вразумительного ответа, хотя бы отчасти подтверждающего версию, изложенную предполагаемым киллером Зауром Дадаевым, так и не получил.

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Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве под стенами Кремля. Преступник четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

В интервью от 10 февраля Немцов заявил об опасениях, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.