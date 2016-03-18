Ходорковский прогнозирует падение режима Путина в течение 10 лет: в Кремле уже задумались о будущем

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, покинувший Россию после освобождения из колонии в декабре 2013 года, в интервью The Daily Beast заявил, что планирует вернуться в страну, пишет РБК.

«Я вернусь так скоро, как только начнет разваливаться режим», - пообещал он.

«А сейчас я делаю многое, все, что могу, чтобы, когда этот режим начнет падать, коллапс произошел по-другому, чтобы не повторились пагубные ошибки, сделанные в начале 90-х годов», - рассказал он.

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Есть вероятность того, что политическая система, построенная президентом Владимиром Путиным, исчерпает себя меньше чем за 10 лет, считает Ходорковский. «Ситуация очень нестабильная, так как окружение Путина начинает думать о том, что останется после Путина. Модель, которую он строит сейчас, не сможет протянуть долго. Через 10 лет, когда ему будет за 70 лет, а его бюрократам - только 40, он столкнется с кризисом лояльности», - считает он.

Эта власть «сделала много плохих вещей» и потребуются судебные разбирательства, где будут представлены все доказательства, заявил Ходорковский. По его мнению, судить всех не удастся. «Мы бы предложили им возможность подписать акт об амнистии с условиями, лишающими их права занимать государственные должности и обязывающими их вернуть все имущество», - рассказал он.

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В то же время экс-глава ЮКОСа отметил, что он лично - «против преследования». «В нашей истории этого было достаточно», - сказал он.

В интервью The Daily Beast политик также коснулся вопроса распределения доходов от природных ресурсов. По словам Ходорковского, нужно «взять доход от природных ресурсов и отдать его людям через индивидуальные пенсионные счета, как делают в Норвегии», - считает он.

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря СКР заочно предъявил Михаилу Ходорковскому обвинение в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшем в 1998 году.

Также Ходорковского обвиняют в покушении на убийство Вячеслава Кокошкина, который сопровождал Петухова, и в двух покушениях на бизнесмена Евгения Рыбина, во время одного из которых погиб его охранник.

Позже стало известно, что Россия заочно арестовала и объявила Ходорковского в международный розыск.

Михаил Ходорковский был дважды признан российским судом виновным в экономических преступлениях и провел в местах лишения свободы 10 лет. Он отрицает свою вину и называет свое уголовное преследование политически мотивированным.

В 2013 году Ходорковского помиловал президент России Владимир Путин. Бизнесмен уехал сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Сейчас он живет в Лондоне. Экс-глава ЮКОСа продолжает критически высказываться о положении дел в России и политике Путина.