На 81 году жизни скончался самый татуированный в мире пенсионер (фото)
21:20, 17 июня 2016Мир
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Том Леппард умер в доме престарелых, в городе Инвернесе в Шотландии.
На свой "леопардовый окрас" Леппард потратил сумму в районе 5,5 тысяч фунтов стерлингов / Guinness Book of Records
Мужчина умер в возрасте 80 лет, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Daily Mail.
Леппард умер в доме престарелых, в городе Инвернесе в Шотландии. Популярность он получил благодаря татуировке в виде окраса леопарда, нанесенной по всему его телу.
Сообщается, что на свой "леопардовый окрас" Леппард потратил сумму в районе 5,5 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: Steve Smith
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