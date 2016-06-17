На 81 году жизни скончался самый татуированный в мире пенсионер (фото)

Мужчина умер в возрасте 80 лет, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Daily Mail.

Леппард умер в доме престарелых, в городе Инвернесе в Шотландии. Популярность он получил благодаря татуировке в виде окраса леопарда, нанесенной по всему его телу.

Сообщается, что на свой "леопардовый окрас" Леппард потратил сумму в районе 5,5 тысяч фунтов стерлингов.