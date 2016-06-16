Российский А321 над Синаем взорвали боевики египетского крыла "Исламского государства" - ЦРУ

"США считают, что российский авиалайнер над Синайским полуостровом взорвала египетская группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" – цитирует директора ЦРУ ТАСС.

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее "Когалымавиа"), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября.

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Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Как известно, группировка "Ансар Бейт аль-Макдис", действующая в Египте, присягнула на верность "Исламскому государству".