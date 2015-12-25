Российский самолет над Синаем взорвали с помощью пластиковой взрывчатки C-4 - СМИ

Ее разработали в США в середине 60-х годов прошлого века, а сейчас разновидности подобной взрывчатки производят во многих странах мира, что серьезно затрудняет поиск участников теракта, сообщает Коммерсант по информации источников в спецслужбах.

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Предполагается, что бомбу в самолет пронес и активировал ее электронный таймер кто-то из обслуживающего персонала аэропорта Шарм-эш-Шейх. Этим человеком мог быть, например, уборщик салона или один из рабочих, доставлявших на борт еду.

При этом источник отмечает, что минером, скорее всего, был вовсе не случайный человек, а профессионал, прошедший спецподготовку.

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.