"Панамский скандал": администратор Mossack Fonseca пытался удалить большой архив информации - СМИ

Женевская прокуратура задержала сотрудника компании Mossack Fonseca. Об этом со ссылкой на Le Temps пишет "Медуза".

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Сотруднику фирмы предъявлено обвинения в краже информации и незаконном доступе к информации.

Инцидент произошел несколько дней назад, но газета сообщила о случившемся только 15 июня. В этот же день связи с задержаниям в швейцарском офисе Mossack Fonseca прошли обыски.

Как сообщал УНИАН, так называемые "Панамские документы", полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.