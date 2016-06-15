В Китае стартовал международный интерактивный проект Музея Ван Гога (фото)

Проект инициирован Музеем Ван Гога в Амстердаме, где хранится самая крупная в мире коллекция работ художника.

Как сообщается на сайте организаторов, целью проекта является познакомить посетителей с творчеством знаменитого нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога.

Экспонаты в рамках проекта представлены в виде проекций и посетители оказываются буквально внутри шедевров Ван Гога.

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Китайская часть выставки открывается в Пекине 15 июня 2016 года для представителей прессы и почетных гостей, а с 18 июня ее смогут посетить все желающие.

В планах также провести выставки еще в трех городах Китая - Шанхае, Макао и Санья, однако их точные даты пока не известны.

При этом голландские организаторы намерены приобщить к проекту и другие страны.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в Киеве публично выставили 17 старинных картин, похищенных в Италии и найденных в Украине.