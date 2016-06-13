В Киеве публично выставили 17 старинных картин, похищенных в Италии и найденных в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы выставки отметили, что «сегодня мы открываем особую выставку, которую мы назвали «Спасенные сокровища Италии».

«Это 17 живописных работ, которые были похищены в ноябре прошлого года в музее Вероны и которые были найдены нашими правоохранителями в начале мая этого года», - говорится в сообщении.

В свою очередь Порошенко отметил, что это «уникальная выставка, поскольку сейчас будут выставляться 17 картин всемирно известных мастеров, здесь представлены работы Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи... - то, что составляет сокровище уникального музея в Вероне».

«Эта выставка является символом наших правоохранительных органов, я хотел бы отдельно отметить представителей пограничников, военной прокуратуры, Генпрокуратуры, Министерства культуры», - заявил Порошенко.

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По словам президента, украинская община будет иметь возможность впервые ознакомиться с «этими великими предметами искусства».

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2015 года из музея Кастельвеккио в городе Верона было похищено 17 ценнейших картин старинных мастеров. В конце апреля в СМИ появилась информация, что похитителей этих картин, а также сами картины правоохранители ищут в Одессе. В совершении преступления подозреваются граждане Молдовы.

11 мая Порошенко поздравил личный состав Государственной пограничной службы и сотрудников военной прокуратуры, которые осуществили успешную операцию по поиску коллекции картин.