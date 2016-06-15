В Калифорнии в результате стрельбы погибла 16-летняя девушка, еще шесть человек получили ранения

Как сообщает полиция, пострадавшие - молодой мужчина и девушки - были оперативно госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Одну из жертв, 16-летнюю девушку, нашли в тяжелом состоянии, и она умерла в больнице, сообщает полиция, передает eastbaytimes.com.

Читайте такжеОбама и Олланд обсудили убийства в Орландо и в пригороде Парижа

Еще три человека получили огнестрельные ранения, а трое других получили другие неуказанные телесные повреждения, говорится в заявлении полиции.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», перестрелка произошла во время траурного мероприятия.

Злоумышленник вскрылся с места преступления на автомобиле. Правоохранительные органы пытаются установить его личность, а также мотивы.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в городе Орландо в штате Флорида жертвами стрельбы в гей-клубе Pulse стали 49 человек. Еще полсотни получили ранения. Подозреваемый предварительно опознан как 29-летний гражданин США Омар Матин из семьи выходцев из Афганистана.