Кровавый теракт в Орландо: экс-жена стрелка рассказала о его гомосексуальных наклонностях

Об этом его бывшая жена заявила в интервью бразильскому телеканалу, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Отмечается, что Ситора Юсуфий была замужем за Матином в течение трех месяцев в 2009 году. Ее нынешний жених Марко Диас сообщил от имени своей невесты, что, по ее мнению, у Матина были гомосексуальные наклонности, а отец мужчины при ней называл его гомосексуалистом.

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Диас добавил, что "ФБР просило ее не рассказывать это американским СМИ".

О нетрадиционной ориентации Матина рассказал СМИ также и бывший его однокурсник по полицейской академии, имя которого не называется. Как сообщил он изданию Palm Beach Post, Матин однажды пригласил его на свидание. Мужчина добавил, что он, Матин и другие однокурсники проводили вместе время, иногда посещали гей-клубы после занятий в полицейской академии при колледже Индиан-Ривер во Флориде.

Как сообщал УНИАН, стало известно, что Омар Матин, застреливший 49 человек в гей-клубе Pulse в городе Орландо в штате Флорида, был завсегдатаем этого заведения.