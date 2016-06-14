"Правильный афганский пацан": в Татарстане прокуратура расследует записи в соцсети с поддержкой теракта в Орландо

На сайте прокуратуры Татарстана сообщается, что запись пользователя с оценкой трагического события вызвала широкий резонанс, передает "Газета.Ru".

Как отмечает Kazanfirst, Ибрагимов назвал стрелка «правильным афганским пацаном», поскольку он застрелил 50 геев (использовано другое слово). В сообщении бывшего члена команды главы Альметьевского района Татарстана также выражается сожаление, что госпитализированные 53 человека не умерли.

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Он также выразил «искреннюю поддержку этой убедительной акции» от имени возглавляемого им Союза молодых лидеров инноваций Татарстана. В разговоре с журналистами Ибрагимов подтвердил авторство сообщений и добавил, что «не писал про людей, а писал про геев (использовано другое слово)».

Как сообщал УНИАН, число жертв теракта составило 49 человек. Нападавший был также убит. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.