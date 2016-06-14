В пригороде Парижа неизвестный убил полицейского и взял в заложники семью погибшего

Об этом сообщает The Telegraph.

Это произошло в Маньянвиле, который расположен на северо-западе от Парижа. На место происшествия приехали представители элитных подразделений французской полиции.

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Преступник напал на полицейского, когда он возвращался домой около 9 вечера по местному времени.

После этого неизвестный заперся в доме погибшего, взяв в заложники его жену и сына.

Мотивы преступления пока остаются неясными.

Как сообщал УНИАН, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы 11 июня на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. 29-летний Омар Седик Матин расстрелял посетителей ночного гей-клуба.