В пригороде Парижа неизвестный убил полицейского и взял в заложники семью погибшего
В пригороде Парижа неизвестный зарезал полицейского возле его дома и взял в заложники семью погибшего.
Об этом сообщает The Telegraph.
Это произошло в Маньянвиле, который расположен на северо-западе от Парижа. На место происшествия приехали представители элитных подразделений французской полиции.
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Преступник напал на полицейского, когда он возвращался домой около 9 вечера по местному времени.
После этого неизвестный заперся в доме погибшего, взяв в заложники его жену и сына.
Мотивы преступления пока остаются неясными.
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