СМИ Грузии: российские войска потопили грузинские корабли

Российские войска покинули черноморский город Поти вчера поздно ночью после того, как потопили нескольких кораблей, принадлежащих Вооруженным силам Грузии.

Об этом в среду сообщил журналист местной радиостанции Поти, пишет Украинская правда со ссылкой на Civil Georgia.

Как заявил он Тбилисскому бюро Радио "Свобода", корабли были выведены в глубь моря и потоплены. Согласно этому сообщению, таких действий избежали лишь два катера Береговой охраны Грузии.

Данную информацию подтвердил и секретарь Совета национальной безопасности Александр Ломая.

По его словам, мэр города Поти упрашивал российских военных не топить корабли прямо у пристани.

"После чего они принесли взрывчатку, выели корабли в море и потопили недалеко от побережья", - заявил А.Ломая.