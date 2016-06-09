В Нидерландах разбился швейцарский истребитель F-5 (видео)
Швейцарский многоцелевой истребитель F-5 потерпел крушение в Нидерландах.
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Швейцарии, передает РБК со ссылкой на Reuters.
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По данным профильного портала Air Live, пилоту самолета удалось катапультироваться. По свидетельству очевидца, на которого ссылается портал, в инциденте был задействован еще один самолет, однако подтвердить эту информацию пока не удалось.
Air Live также опубликовал видео с места крушения.
Самолет входил в группу Patrouille Suisse швейцарских ВВС, которая занимается демонстрацией фигур высшего пилотажа, уточнил представитель военного ведомства. Других подробностей пресс-секретарь министерства не предоставил.
Net vonden we het leuk boven #bitgum, nu niet meer zo...#leeuwarden#crashpic.twitter.com/ZFN3LGB3ah— Hilde Tjeerdema (@Hilde_Tjeerdema) June 9, 2016