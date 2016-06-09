Росреестр продолжает прятать данные вассалов Путина: в этот раз "стер" сыновей гепрокурора РФ Чайки

Об этом сообщается в блоге Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

"В официальном реестре собственников недвижимости Артема Чайки больше не существует. Нет такого человека. Теперь вместо него — ЛСДУ3", - пишет Навальный.

"ЛСДУ3 также оказывается владельцем земли, на которой стоит этот дом, а также гаража и хозпостройки на участке", - говорится в блоге.

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Кроме того, как отмечается, с братом Артема Чайки произошла такая же "оказия".

"Бывшего чиновника, а ныне инвестора-грибника, тоже везде переименовали. И, несмотря на родственную связь, присвоили ему свой уникальный код. Игорь Чайка теперь официально — ЙФЯУ9", - отмечается в блоге.

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Навальный предполагает, что "папа-Чайка", которого вот-вот переназначат генпрокурором, считает, что собственность его сыновей — это секрет, который должен охраняться на государственном уровне: "Никто не должен знать, чем действительно владеют эти "бизнесмены".

Навальный подчеркнул, что это незаконно, поэтому ФБК подаёт в суд на Росреестр "по каждому случаю засекречивания/вымарывания чиновников и их детей".

Ранее из Росреестра пропала запись о том, что пагода на Рублевке была записана на дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. Также пропала запись о недвижимости зятя Путина Кирилла Шамалова.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Навального ранее провел расследование о бизнесе семьи Чайки. В частности, в отчете речь идет о сыне Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.