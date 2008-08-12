Медведев выдвинул Саркози условия мира в Грузии

Президент России Дмитрий Медведев выдвинул условия окончательного регулирования конфликта в Южной Осетии.

Об этом Медведев сообщил на встрече в Кремле с президентом Франции Николя Саркози, который сегодня днем прилетел в Москву.

«Первое: возвращение всех грузинских войск на исходные позиции дислокации, частично демилитаризация этих воинских формирований. Второе: подписание юридически обязательного документа о неприменении силы», - сказал Медведев.

Газета.ру