Медведев выдвинул Саркози условия мира в Грузии
13:18, 12 августа 2008Мир
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Встреча проходит в Кремле
Президент России Дмитрий Медведев выдвинул условия окончательного регулирования конфликта в Южной Осетии.
Об этом Медведев сообщил на встрече в Кремле с президентом Франции Николя Саркози, который сегодня днем прилетел в Москву.
«Первое: возвращение всех грузинских войск на исходные позиции дислокации, частично демилитаризация этих воинских формирований. Второе: подписание юридически обязательного документа о неприменении силы», - сказал Медведев.
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