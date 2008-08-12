Боевые действия ведутся в 20 километрах южнее Цхинвали
10:19, 12 августа 2008Мир
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В боях участвуют только российские войска
Боевые действия в зоне грузино-югоосетинского конфликта ведутся по меньшей мере в 20 километрах южнее Цхинвали, сообщили РИА Новости осетинские ополченцы.
"Бои идут в 18-20 километрах отсюда", - сказал в Цхинвали корреспонденту ополченец Алан. Его слова косвенно подтверждает то, что в самом городе не слышно звуков разрывов, хотя выстрелы из артиллерийских орудий слышны очень хорошо.
По словам добровольцев, в боевых действиях участвуют только подразделения Минобороны РФ.
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