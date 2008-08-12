Боевые действия ведутся в 20 километрах южнее Цхинвали

Боевые действия в зоне грузино-югоосетинского конфликта ведутся по меньшей мере в 20 километрах южнее Цхинвали, сообщили РИА Новости осетинские ополченцы.

"Бои идут в 18-20 километрах отсюда", - сказал в Цхинвали корреспонденту ополченец Алан. Его слова косвенно подтверждает то, что в самом городе не слышно звуков разрывов, хотя выстрелы из артиллерийских орудий слышны очень хорошо.

По словам добровольцев, в боевых действиях участвуют только подразделения Минобороны РФ.