Россия формирует три дивизии для противодействия НАТО

Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

"Министерством обороны принимается ряд мер с целью противодействия наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. До конца года две новые дивизии будут сформированы в Западном военном округе, одна - в Южном военном округе", - сказал Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Сейчас уже ведется обустройство мест дислокации новых соединений, отметил министр.

"Мною были даны поручения применять при возведении объектов самые передовые строительные решения. Речь идет о блочно-модульных конструкциях. Технология поточного производства и поставки модулей позволяет возводить здание в течение трех - максимум четырех недель", - уточнил министр.

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По словам Шойгу, при необходимости сооружение можно оперативно разобрать и перевезти на другое место. Таким же оперативным способом налаживается вся система обеспечения, включая котельные.

Создание трех новых дивизий на западном направлении Шойгу анонсировал еще в январе. Позднее стало известно, что новое мотострелковое соединение появится под Ростовом-на-Дону, еще два - в Смоленской и Воронежской областях.

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Каждая из новых дивизий, как сообщалось ранее, будет иметь в своем составе примерно по 10 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН ранее, министр обороны США Эш Картер подтвердил, что НАТО обсуждает возможность разместить четыре батальона в восточных странах альянса