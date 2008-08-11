Саакашвили подписал документ о прекращении огня
13:01, 11 августа 2008Мир
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Он отправится в Москву
Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал документ о прекращении огня, подготовленный министрами иностранных дел Франции и Финляндии. Содержание документа не уточняется.
Министры с этим документом в понедельник отправятся в Москву, где встретятся с представителями верховной власти России, сообщает РИА «Новости». Стороны рассмотрят документ о прекращении огня, под которым должен подписаться президент России Дмитрий Медведев. После встречи с Саакашвили Кушнер и Стабб отправились в Гори, где ознакомятся с ситуацией.
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