Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал документ о прекращении огня, подготовленный министрами иностранных дел Франции и Финляндии. Содержание документа не уточняется.

Министры с этим документом в понедельник отправятся в Москву, где встретятся с представителями верховной власти России, сообщает РИА «Новости». Стороны рассмотрят документ о прекращении огня, под которым должен подписаться президент России Дмитрий Медведев. После встречи с Саакашвили Кушнер и Стабб отправились в Гори, где ознакомятся с ситуацией.

Газета.ру