В Казахстане при нападении на магазин и воинскую часть погибли 6 человек, 10 раненых

Как сообщает МВД Казахстана, по предварительным данным, днем в отделение полиции Актюбинской области поступило сообщение о нападении на оружейный магазин "Паллада", передает Би-би-си.

В ходе нападения продавец магазина был убит, еще один человек - ранен. Через час стало известно о нападении на воинскую часть.

"В воинской части при отражении нападения погиб офицер и один военнослужащий-контрактник, девять военнослужащих ранены", - сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Алмас Садубаев.

По его словам, нападавшие, предположительно, являются приверженцами радикальных течений. Один из начавших перестрелку задержан, трое убиты и один ранен.