В Казахстане при нападении на магазин и воинскую часть погибли 6 человек, 10 раненых
18:28, 05 июня 2016Мир
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В результате нападения на магазин и воинскую часть в казахстанском городе Актобе погибли 6 человек, в том числе трое нападавших, еще 10 получили ранения.
В Казахстане произошло нападение на воинскую часть \ rabstol.net
Как сообщает МВД Казахстана, по предварительным данным, днем в отделение полиции Актюбинской области поступило сообщение о нападении на оружейный магазин "Паллада", передает Би-би-си.
В ходе нападения продавец магазина был убит, еще один человек - ранен. Через час стало известно о нападении на воинскую часть.
"В воинской части при отражении нападения погиб офицер и один военнослужащий-контрактник, девять военнослужащих ранены", - сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Алмас Садубаев.
По его словам, нападавшие, предположительно, являются приверженцами радикальных течений. Один из начавших перестрелку задержан, трое убиты и один ранен.
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