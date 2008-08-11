Прервано почтовое сообщение между Россией и Грузией
11:22, 11 августа 2008Мир
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Не принимаются и почтовые переводы
Почтовое сообщение между Россией и Грузией прервано, сообщила пресс-секретарь Минкомсвязи России Елена Ласкина. «В настоящее время не принимаются письма и посылки в Грузию. Это связано с тем, что прервано авиасообщение, которое было основным каналом доставки корреспонденции», - сказала она.
Также не принимаются почтовые денежные переводы, что связано с техническим сбоем на сети связиЮ сообщает РИА Новости.
Россия с 9 августа прекратила воздушное сообщение с Грузией.
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