Прервано почтовое сообщение между Россией и Грузией

Почтовое сообщение между Россией и Грузией прервано, сообщила пресс-секретарь Минкомсвязи России Елена Ласкина. «В настоящее время не принимаются письма и посылки в Грузию. Это связано с тем, что прервано авиасообщение, которое было основным каналом доставки корреспонденции», - сказала она.

Также не принимаются почтовые денежные переводы, что связано с техническим сбоем на сети связиЮ сообщает РИА Новости.

Россия с 9 августа прекратила воздушное сообщение с Грузией.

Газета.ру