"Исламское государство" готовило теракт в Дюссельдорфе с участием 10 джихадистов - СМИ

Как сообщает издание Spiegel Online, до сих пор было известно, что четыре молодых сирийца, прибывших в Германию под видом мигрантов Балканским путем, получили задание совершить теракт, передает "ЕвроПравда".

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Трое из них были задержаны в четверг, четвертый – в феврале во Франции. Он и рассказал следствию, что другие боевики должны были присоединиться к ним позже в ходе подготовки теракта.

В Дюссельдорфе двое исламистов должны были взорвать себя в старой части города, другие террористы должны были совершить атаку с применением огнестрельного оружия и взрывчатки, убив как можно больше людей.

Полиция Германии вела наблюдение за подозреваемыми несколько месяцев. После того, как один из исламистов захотел уехать из страны, в полиции решили действовать, опасаясь потерять его из поля зрения или же позволить ему привезти в страну дополнительных террористов.