Госдеп США предупредил, что исламисты готовят теракты в Европе в ближайшее время

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США. "Достоверная информация указывает на то, что террористические группы, такие как "Исламское государство" и Аль-Каида и их подразделения продолжают планировать на ближайшую перспективу нападения в Европе. Все европейские страны остаются уязвимыми для атак со стороны транснациональных террористических организаций", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что исполнителями терактов могут стать отдельные лица, вдохновленные экстремистскими организациями.

В сообщении отмечается, что экстремисты могут атаковать крупные спортивные мероприятия, театры, открытые рынки, авиаслужбы, транспортные системы, а также общественные многолюдные места.

"Власти считают, что высока вероятность терактов будет сохраняться и из-за того, что в Европу будут возвращаться члены "Исламского государства" из Сирии и Ирака. Европейские правительства принимают меры для защиты от терактов, однако все европейские страны остаются потенциально уязвимыми", - говорится в сообщении.