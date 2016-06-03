Турция: "Историческая ошибка" Германии не ухудшит отношения Берлина с Анкарой
14:40, 03 июня 2016Мир
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Анкара не намерена разрывать отношения с Берлином из-за принятия немецким парламентом резолюции о геноциде армян в Османской империи в 1915-1916 годах.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство AP.
По его словам, Германия сделала "историческую" ошибку, которую стоит исправить, однако не стоит ожидать ухудшения немецко-турецких отношений.
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Историки подсчитали, что до 1,5 млн армян были убиты турками во время Первой мировой войны. Многие ученые считают этот инцидент первым геноцидом ХХ века.
Турция намерена оспорить данные и утверждает, что число жертв существенно преувеличенно, а погибших считает "жертвами гражданской войны".
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