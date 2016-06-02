Парламент Германии признал геноцид армян

Дебаты по поводу отношения к событиям начала Первой мировой войны продолжаются в Германии уже не первый год. В апреле прошлого года президент страны Гаук открыто назвал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, сообщает Русская служба Би-би-си.

Турция отрицает, что события 100-летней давности были геноцидом, и указывает на то, что во время войны жертвы были со всех сторон конфликта.

Читайте такжеЭрдоган выразил соболезнования родственникам армян, погибших в Константинополе в 1915 году

Перед началом голосования премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что оно должно стать "тестом на дружбу" Берлина и Анкары.

Политик также отметил, что сегодня в Германии проживает около 3,5 миллионов турок, которые вносят активный вклад в экономику страны.

Историки сходятся в том, что в 1915-1916 годах сотни тысяч армян погибли во время массовой депортации из Анатолии (восточная область нынешней Турции) - в частности, в сирийскую пустыню и другие малопригодные для жизни места.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Европарламент принял резолюцию о признании геноцида армян. МИД Турции обвинил Европарламент в попытке переписать историю.