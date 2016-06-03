В США военный грузовик упал в реку, погибли 5 солдат

Инцидент произошел в 11.20 утра по местному времени недалеко военной базы Fort Hood, сообщает KWTX.

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Трех солдат удалось спасти, их состояние стабильное, они находятся в больнице.

Отмечается, что грузовик упал в реку, уровень воды в которой значительно поднялся из-за непрекращающихся ливней.

Как сообщал УНИАН, в этот же день в США потерпели крушение два военных самолета. Вблизи города Смирна в штате Теннесси, где на выходных должно было состояться авиашоу, разбился военный самолет F-18 пилотажной группы Blue Angel. Пилот погиб. Еще один военный самолет упал после традиционного авиашоу для выпускников Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс. Пилот успел катапультироваться.