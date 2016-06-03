В Германии задержали подозреваемых в подготовке терактов в Дюссельдорфе

Об этом в четверг, 2 июня, сообщили представители федеральной прокуратуры страны, передает Deutsche Welle.

По обнародованным данным, в трех федеральных землях задержали трех сирийцев в возрасте 27, 25 и 31 года. Четвертый подозреваемый находится с 1 февраля 2016 года под стражей во Франции. Двое из задержанных - 25-летний Салех А. и 27-летний Хамза Ц. - весной 2014 года присоединились в Сирии к ИГ.

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По информации прокуратуры, подозреваемые планировали совершение терактов в исторической части столицы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорфе, сообщает агентство dpa. Задание совершить теракт в Дюссельдорфе им поставило руководство ИГ. Теракты задумывались в несколько этапов: сначала два террориста-смертника должны взорвать себя вместе с как можно большим числом пешеходов. Сразу после этого их сообщники должны были начать стрелять в пешеходов. Используя огнестрельное оружие и взрывчатку, они должны были убить как можно большее количество людей.

В сообщении ведомства отмечается, что пока нет никаких указаний на то, "что обвиняемые уже приступили к конкретной реализации плана теракта". Не установлена также связь между планируемым нападением и "Евро-2016".

Ранее УНИАН сообщал, что федеральная полиция Германии объявила об усилении мер контроля во время Евро-2016. По словам представителя полиции земли Северный Рейн - Вестфалия, целью усиленных мер контроля является предупреждение проникновения во Францию лиц, настроенных на насильственные действия, а также террористов.