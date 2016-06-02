Передозировка опиоидами стала причиной смерти короля ритм-энд-блюза Принса - СМИ

Об этом рассказали источники в правоохранительных органах, близкие к расследованию обстоятельств смерти знаменитости, сообщает ТАСС со ссылкой на АР.

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Как сообщал ранее известный в городе Миннеаполис (штат Миннесота) адвокат Уильям Маузи, Принс незадолго до своей смерти обратился к наркологу Ховарду Корнфилду, чтобы избавиться от зависимости от сильных болеутоляющих лекарств. Консультация с врачом, однако, не состоялась из-за скоропостижной кончины исполнителя 21 апреля.

Певец не оставил завещания, размер наследства пока не определен. В его доме были найдены обезболивающие медикаменты и рецепты на их приобретение. В настоящее время эксперты выясняют, сыграли ли эти лекарства какую-либо роль в причине кончины музыканта.