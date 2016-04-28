В организме певца Принса нашли следы сильных обезболивающих - CNN

Об этом на условиях анонимности рассказал сотрудник правоохранительных органов, передает РБК со ссылкой на CNN.

Источник пояснил, что эти таблетки обычно используются, чтобы облегчить боль. Правоохранители принесли их в управление по борьбе с наркотиками, чтобы специалисты помогли в расследовании обстоятельств смерти музыканта.

Как рассказал собеседник, согласно одной из версий, причиной незапланированной посадки личного самолета музыканта 15 апреля стала реакция организма певца на болеутоляющие. При этом полицейским необходимо дождаться результатов аутопсии и токсикологической экспертизы, чтобы сделать дальнейшие выводы.

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Следователи заявляли, что при исследовании тела Принса они не нашли никаких признаков самоубийства.

По данным The Star Tribune, сейчас полиция пытается выяснить, выписывались ли найденные препараты певцу. Они относятся к лекарствам, которые должны отпускаться только по рецепту врача.

Тело Принса обнаружили в четверг, 21 апреля, в лифте здания комплекса Paisley Park. Музыканту было 57 лет. Отмечалось, что незадолго до смерти он перенес тяжелую форму гриппа. СМИ также сообщили, что за шесть дней до смерти Принса лечили от передозировки наркотиков.

В 2005 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Самым прославленным его диском считается Purple Rain (1984 год), он регулярно входит в списки лучших альбомов эпохи рок-н-ролла. Певец был лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус".

Принс записывал композиции в жанрах ритм-энд-блюз, фанк и рок. Первый его диск вышел в 1978 году. За годы карьеры артист выпустил более 20 альбомов.