Латвия зафиксировала возле своих границ корабли РФ
15:51, 01 июня 2016Мир
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Вооруженные силы Латвии зафиксировали у своих границ военные корабли РФ.
У границы Латвии были обнаружены 2 российских корвета класса "Parchim" / flickr.com/photos/bubbahop
Об этом в Twitter сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.
"1 июня на расстоянии 7 морских миль от границы Латвии были обнаружены 2 российских корвета класса "Parchim", - говорится в сообщении.
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Напомним, 29 мая над нейтральными водами Балтийского моря возле территориальных вод Латвии были идентифицированы два Су-27 и два Ан-26.
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