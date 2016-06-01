Латвия зафиксировала возле своих границ корабли РФ

Об этом в Twitter сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

"1 июня на расстоянии 7 морских миль от границы Латвии были обнаружены 2 российских корвета класса "Parchim", - говорится в сообщении.

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Напомним, 29 мая над нейтральными водами Балтийского моря возле территориальных вод Латвии были идентифицированы два Су-27 и два Ан-26.