Евросоюз: реформа Конституционного суда Польши угрожает правосудию

По словам первого зампреда Еврокомиссии Франса Тиммерманса, цель нынешнего заявления состоит в том, чтобы возобновить диалог между польским правительством и руководством ЕС, передает Би-би-си. Варшава должна ответить на послание в течение двух недель.

Читайте такжеВ Польше протестовали против реформы Конституционного суда (фоторепортаж)

"Несмотря на конструктивный диалог с польскими властями, ведущийся с 13 января, кризис вокруг конституционного суда так и не разрешен", - говорится в документе, размещенном на сайте Еврокомиссии.

В ведомстве отмечают, что Польша до сих пор не предприняла конкретных мер, на которых настаивало руководство ЕС.

Реформа конституционного суда была принята польскими властями в конце прошлого года. Согласно новым правилам, для вынесения решения за него должны проголосовать две трети из всех судей. При этом как минимум 13 судей должны присутствовать на заседании.

Кроме того, реформа наделяет парламент правом отстранять судей конституционного суда от должностей, а президента и минюст – правом жаловаться на судей, одновременно лишая суд права признавать президента страны неспособным исполнять свои обязанности.

Совет Европы заявлял, что реформа существенно затруднит процессрассмотрения жалоб конституционным судом и приведет к увеличению срока вынесения решений по ним.