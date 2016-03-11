Венецианская комиссия: реформа Конституционного суда угрожает демократии в Польше

Кроме того, она подрывает таким образом основы правового государства и представляет угрозу демократической системе, правам человека и верховенству права. Такой вывод обнародовала в пятницу, 11 марта, Европейская комиссия за демократию через право, более известная под названием Венецианская комиссия, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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В комиссии также призвали правительство в Варшаве уважать решение Конституционного суда страны, который недавно признал закон о реформе противоречащим основному закону страны. Впрочем, правительство не желает признавать это решение и решило не публиковать его в правительственной газете, что избавит это решение правовой силы. "Венецианская комиссия выяснила, что такой еще никогда не виденный шаг лишь усугубит конституционный кризис (в Польше - УНИАН)", - заявил представитель Совета Европы после обнародования решения Венецианской комиссии. Изучение изменений в польском законодательстве эксперты комиссии начали в феврале этого года.

Между тем Европейская Комиссия решила в апреле этого года продолжить проверку выполнения и соблюдения норм правового государства в Польше в результате противоречивых реформ. Еще в январе этого года реформа Конституционного суда и поправки в закон о СМИ заставили Европейскую Комиссию применить специальный "правовой механизм" в отношении Польши. По словам представителя Еврокомиссии, она учтет сегодняшнее заключение экспертов Венецианской Комиссии, когда в апреле будет проверять противоречивые реформы в Польше.

Напомним, что по новому закону Конституционный суд Польши должен принимать решения большинством в две трети голосов, тогда как ранее для этого было достаточно простого большинства. Кроме того, для принятия важных решений, согласно закону, необходимо присутствие не менее 13 из 15 судей, а раньше для этого хватало присутствия девяти судей. Критики опасаются, что из-за закона конституционный суд страны потеряет чуть ли не большинство своих полномочий по надзору за правительством и парламентом.