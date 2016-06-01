Мисс Турции получила срок за стихотворение об Эрдогане в соцсети

Об этом сообщает ТСН.

Суд признал ее виновной и присудил один год и два месяца условного срока.

Два года назад, когда тот был еще премьером, девушка на своей странице в соцсети распространила сатирический стих про политика.

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Красавицу задержали в прошлом году и только сейчас вынесли приговор на основании закона, который запрещает оскорблять президента.

Однако 14 месяцев условно могут измениться на реальный срок, если Буюксарач еще раз оскорбит главу государства в течение ближайших пяти лет.

Адвокат модели заявил, что решение обжалуют, если придется то и в Европейском суде по правам человека.