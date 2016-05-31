СМИ: Новоизбранный президент Филиппин продает яхту, чтобы поднять зарплаты врачам

Об этом сообщает "Газета.Ru" ссылкой на портал Yacht Harbour.

Судно длинной 77 метров было построено в 1958 году японской IHI Corporation и было выкуплено правительством Филиппин в 1959 году.

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Дутерте заявил, что выручку от продажи яхты направят на помощь ветеранам, больницам, а также на повышение зарплат врачам, чтобы остановить их эмиграцию. Цену, по которой будет продаваться яхта, он не назвал, отметив, что она очень высока.

По данным Филиппинского подразделения CNN, ежегодное содержание яхты оценивается в 32 млн филиппинских песо ($685 тыс.).

Один из бывших президентов Филиппин, Кори Акино, безуспешно пыталась продать яхту в 1986 году за $5,5 млн.