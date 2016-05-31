Парламентарии НАТО призвали руководителей альянса усилить возможности коллективной обороны

Об этом сообщает Радио Свобода.

В принятой единогласно декларации сессии ассамблеи, которая состоялась в столице Албании Тиране, парламентарии призвали лидеров НАТО добиться, чтобы любая возможная агрессия получила быстрый ответ, и предоставить заверения тем членам НАТО, которые чувствуют себя в опасности, в первую очередь на восточном и южном флангах союза.

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В декларации, принятой накануне запланированного на июль саммита НАТО в столице Польши Варшаве, также отмечена необходимость увеличивать расходы на оборону. Как говорится в документе, сейчас только 5 из 28 стран-членов соответствуют требованию тратить на оборону не менее чем 2 процента от своего валового внутреннего продукта.

Кроме того, говорится в декларации, члены НАТО должны дальше искать пути к тому, чтобы снижать напряженность в отношениях с Россией, чтобы избегать просчетов и несчастных случаев, но в то же время обращать внимание на недопустимые нарушения Россией международных норм.