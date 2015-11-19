Глава Еврокомиссии написал письмо Путину: назвал главное условие улучшения отношений с Москвой

Юнкер озвучил это предложение в письме, которое направил Путину на этой неделе, передает DW со ссылкой на Reuters.

В письме Юнкера подчеркивается важность добрых отношений между ЕС и Москвой, "которые, к моему большому сожалению, не было возможности развивать на протяжении последнего года".

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Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердила, что Юнкер написал Путину письмо после непродолжительной встречи на саммите G20, однако не брал на себя никаких новых обязательств в нем.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что удивлен письмом Юнкера, которое не отражает мнение членов ЕС и никоим образом не упоминает санкции ЕС против России за аннексию Крыма и дестабилизацию на Донбассе.

Напомним, вице-президент США Джозеф Байден и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляли, что введенные против Российской Федерации санкции должны быть связаны с полным выполнением Минских соглашений.

Ранее сегодня The Wall Street Journal сообщал, что Евросоюз подготовил три варианта продолжения санкций против России, принятых после оккупации Крыма.

"Евросоюз рассматривает три основных варианта продолжения санкций: на год, на полгода или на 3-4 месяца. Последний вариант может быть принят, чтобы показать России, что европейский блок замечает определенные уступки в связи с Украиной", - говорится в сообщении.