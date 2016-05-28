"Искажает и обманывает": российская газета предупредила своих читателей о пропаганде Кремля на центральном ТВ (фото)
19:45, 28 мая 2016Мир
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Газета "Якутск вечерний" разместила в разделе телепрограммы предупреждения о возможных "ложных сведениях" в программах центральных каналов.
В сообщении отмечается, что телеканалы НТВ и «Россия» чаще допускают «искажения» / twitter.com/oooromanova
Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на пользователей соцсетей.
В сообщении отмечается, что телеканалы НТВ и "Россия" чаще всего замечены в допущении "искажений и ложных сведений" в своем эфире.
4 марта телеканал НТВ выпустил фильм под названием "Должники госдепа", в котором говорилось о том, что газета "Якутск вечерний" получала средства из иностранных источников, связанных с государственным департаментом США.
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После выхода фильма Общественная коллегия по жалобам на прессу назвала фильм НТВ "ложным доносом", в котором использовались "манипулятивные способы воздействия на сознание зрителей".
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