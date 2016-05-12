США запускают противоракетный щит в Румынии

По сообщению Госдепартамента США, сегодня, 12 мая, на румынской базе Девеселу состоится церемония подтверждения оперативной готовности американского комплекса ПРО "Иджис" наземного базирования, передает Deutsche Welle.

Как пояснил представитель главы Пентагона в Европе и военный советник в миссии США при НАТО Роберт Белл, "в Девеселу будет объявлено, что система уже готова к действию и к передаче под командование и контроль НАТО". В церемонии примет участие генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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13 мая в городке Редзиково в Польше состоится церемония закладки камня под строительство базы для аналогичных американских комплексов ПРО "Иджис". Обе базы создаются в рамках второго и третьего этапов плана США и НАТО по развертыванию европейской ПРО. Согласно этому плану четыре боевых корабля, оснащенные системами ПРО "Иджис", уже дислоцированы в Средиземном море.

Между тем в Москве считают, что введение в действие систем ПРО США в Румынии затрагивает интересы национальной безопасности России. "Решение это вредное и ошибочное, поскольку может нарушить стратегическую стабильность", - сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. "В этом смысле затрагиваются непосредственно наши интересы, интересы безопасности", - добавил он.

По его словам, "дополнительным основанием и поводом для беспокойства является тот факт, что размещенные на территории Румынии пусковые установки МК-41 ранее использовались для запуска ракет средней дальности с военно-морских судов США, то есть они способны запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты ".

В свою очередь, помощник американского госсекретаря Фрэнк Роуз заявил, что создаваемые США в европейских странах системы противоракетной обороны не направлены против России и не могут подорвать ее стратегический потенциал. "Системы ПРО США и НАТО нацелены на угрозы баллистических ракет, размещенных за пределами Евроатлантического региона", - сказал Роуз.

Американский дипломат также заявил, что опасения России в связи с развертыванием систем ПРО в Европе не имеют под собой реальных оснований, поскольку "нет ничего более далекого от истины".

Кроме того, заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен в среду, 11 мая, сообщил, что четыре тысячи солдат будут размещены в Восточной Европе в рамках укрепления границ НАТО.