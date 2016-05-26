В США выдвинули обвинения против украинца, который выдавал себя за школьника

Об этом сообщает Радио Свобода.

25 мая представители федерального обвинения сообщили, что Артур Самарин в декабре прошлого года подал документы на получение американского паспорта и номера социального страхования, используя ложную информацию.

23-летнего Самарина, который выдавал себя за 18-летнего, ранее обвинили в Пенсильвании в сексуальном насилии, совращении несовершеннолетних, воровстве и фальсификации публичных записей.

Артура Самарина, который называл себя Ашер Поттс, обвиняют в частности в том, что он имел секс с 15-летней девочкой.

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Он произвел положительное впечатление на учителей во время посещения школы в Пенсильвании и был принят в колледж во Флориде, прежде чем власти обнаружили подделки.

В США Артур Самарин приехал в 19 лет по краткосрочной визе. Когда она закончилась, он решил остаться. В 2012 году он поступил в высшую школу в Пенсильвании. В официальных документах от 2013 года приемными родителями Самарина с США названы Майкл и Стефани Поттс.

Как именно гражданин Украины получил поддельные документы, полиция не сообщает.