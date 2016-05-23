Евросоюз не предоставит Турции безвизовый режим до 2017 года - СМИ

Как сообщает немецкая газета Bild, Анкара уже не успеет в этом году выполнить все необходимые для этого условия, передает украинская редакция "Немецкой волны". Причиной в Берлине называют торможение переговоров между ЕС и Турцией о введении безвизового режима, отмечает издание со ссылкой на источник в правительственных кругах.

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Переговоры не смогут закончиться до конца июня, считают в Берлине. Камнем преткновения остаются изменения в антитеррористических законах, которые отвергает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Среди прочих в этих законах содержится пункт, согласно которому журналисты или критики правительства больше не смогут подвергаться уголовному преследованию без конкретных фактов или оснований.

Напомним, в ходе переговоров относительно соглашения о разрешении кризиса беженцев Евросоюз согласился предоставить Турции безвизовый режим, если она выполнит 72 необходимых для этого условия.

Как сообщал УНИАН, 20 мая министры внутренних дел стран-членов Евросоюза согласовали механизм экстренного приостановления действия безвизового режима. Он может применяться ко всем соглашениям о либерализации визового режима между ЕС и другими странами.