Главы МВД стран Евросоюза согласовали механизм приостановления действия безвизового режима

Прежде всего эта норма коснется граждан Украины, Турции Грузии и Косово, которые претендуют на получение безвизового режима с ЕС в ближайшее время.

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В частности, одобрение механизма приостановления действия безвизового режима в чрезвычайном порядке позволит ЕС оперативно прекратить безвизовый въезд граждан других стран на территорию Шенгенской зоны в случае нарушения ими ключевых условий, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

Механизм позволит заблокировать безвизовые путешествия, если большое количество граждан страны, которой предоставлен безвизовый режим, будет оставаться в ЕС нелегально или просить о предоставлении убежища. В таком случае сроком на полгода снова вводится визовый режим. Если же ситуация за это время не изменится, то Еврокомиссия возобновит визовый режим до принятия дальнейших решений.

"Я доволен, что мы согласовали сегодня этот механизм, упрощающий реагирование в случае нарушений", - заявил министр по вопросам миграции Нидерландов Клаас Дийкхофф.

Для окончательного введения процедура должна быть утверждена Европейским парламентом.