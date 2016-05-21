Пентагон сообщил об уничтожении лидера "Талибана" в Афганистане - Reuters
23:56, 21 мая 2016Мир
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Лидер террористической группировки «Талибан» Мулла Ахтар Мансур стал целью авиаудара американских военных в отдаленном регионе Афганистана близ пакистанской границы
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.
Представитель властей США сообщил, что Мансур, по всей вероятности, был уничтожен при помощи беспилотника.
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Чиновник сообщил, что авиаудар был одобрен президентом Бараком Обамой.
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